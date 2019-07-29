Политика
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть КрымРоссийская газета 15:16
В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым. Его предложил некий Антон Кориневич, формально занимающий должность постпреда президента в Крыму, однако на деле не имеющий к нему никакого отношения.
Читать в источнике
Оценить184
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»
Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
Обновлено в 15:19
Политика
Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии
«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Политика
Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах
По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Технологии
Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов
Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:38
Кино
Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»
Обновлено в 12:10
Общество
Гусиная свадьба состоялась в Минске вопреки запретам властей
Обновлено в 16:01
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Авто
Pagani готовит к премьере экстремальный Huayra BC Roadster
Компания Pagani специально для Конкурса элегантности в Пеббл-Бич построила очередную новинку — гиперкар Huayra BC Roadster.
Обновлено в 04:10
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Автоспорт
Даниил Квят: «Думал, что с „Формулой-1“ надо заканчивать»
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что в трудный период карьеры думал заканчивать с выступлениями в «Формуле-1».
Обновлено в 08:45
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Месть падших: изрезанное тело бьюти-блогера нашли в чемодане
В Москве обнаружили тело молодой девушки, которое поместили в чемодан.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Космос
Астрономы NASA открыли три экзопланеты
Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты.
Обновлено в 14:28
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Авто
В Германии разрешили модернизировать дизельные авто
На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Экономика
Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%
Стоимость ценных бумаг компании «Яндекс» снизилась на 3,8% во время торгов на МосБирже.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Генштаб РФ обвинил США в разграблении сирийской нефти
Генштаб РФ обвинил США в разграблении нефтяных объектов и месторождения в Заевфратье.
Обновлено в 07:13
Кино
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34