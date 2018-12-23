Политика

В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль Британии
Газета.Ru
вчера в 23:41

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, таким образом можно "проверить реакцию России" на проход иностранного судна.
Газета.Ruвчера в 23:41

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В Киеве предложили использовать британский корабль для очередной провокации

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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер раскритиковал США за попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", а также выступил за более независимую от Вашингтона торговую политику Германии.
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
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Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции страны, который 24 февраля будет вынесен на всенародный референдум.
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В проекте обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России, который внес на рассмотрение Верховной рады депутат Виталий Куприй, содержатся предложения о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего "для организации должного отпора стране-агрессору".
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Юрий Николаевич Гримчак
Украинский политик
Украинский политик, народный депутат Украины VI созыва. Член СПУ в 1994-2006 гг. С 2006 года член партии Народная самооборона, в настоящее время член партии Батькивщина.
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