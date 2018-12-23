Политика

В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль Британии
Газета.Ru
вчера в 23:41

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, таким образом можно "проверить реакцию России" на проход иностранного судна.
Газета.Ruвчера в 23:41

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В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль Британии

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В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль Британии

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В Киеве предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

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Юрий Николаевич Гримчак
Украинский политик
Украинский политик, народный депутат Украины VI созыва. Член СПУ в 1994-2006 гг. С 2006 года член партии Народная самооборона, в настоящее время член партии Батькивщина.
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