В Киеве предложили новый способ закупки российского газаРИА Новости 00:11

с чего всё началось

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Политика У Зеленского допускают изменение скандального закона об украинизации Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключает внесение правок в скандальный «закон об украинизации», принятый парламентом и подписанный Петром Порошенко уже после проигрыша президентских выборов.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Здоровье Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Происшествия Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Происшествия Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале Полиция проводит проверку по факту того, что двое детей в Серове подожгли венки и устроили пожар у Вечного огня, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Происшествия Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».

Общество Трое рязанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов 100 баллов по профильной математике получили два выпускника, ещё один набрал максимальное количество баллов по литературе.

Футбол «Реал» представил Йовича на стадионе На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.

Политика Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Авто Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.

Экономика Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

Общество В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.

Происшествия Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.

Политика В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева "Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен", - сообщили в пресс-службе.

Армия и оружие ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.

Политика Комиссар Шефчович обсуждает в Москве будущее энергетики Эстонии Комиссар ЕС по делам Единого энергетического рынка Марош Шефчович обсуждает с министром энергетики России Александром Новаком в Москве 13 июня проблемы разрыва кольца БРЭЛЛ.

Космос Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.

Гаджеты Apple и Microsoft создали новое приложение iCloud для Windows Запуск нового приложения для Windows можно считать крупным событием, поскольку продуктов Apple, совместимых с операционной системой Microsoft, практически нет.