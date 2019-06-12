Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газаРИА Новости 00:11
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Читать в источнике
Оценить190
с чего всё началось
Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать, — сказал он в эфире «112 Украина ».News.ruвчера в 17:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Гаджеты
Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с $25
Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смарт-динамика — устройства под названиями Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition и Xiao Ai Speaker Play.
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес
У 9-месячной дочери Кудрявцевой появился надувной батут
В августе Маше исполнится годик. Вместе с мужем и дочерью Лера Кудрявцева отдыхала в Майами.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших
Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.
Обновлено в 06:30
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей
В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.
Обновлено в 04:08
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Политика
Представитель Зеленского: смешанная система выборов в Раду не оправдала себя
На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - по мажоритарным округам.
Обновлено в 05:43
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Алена Водонаева, наконец, озвучила причину развода с мужем
Причины развода до недавнего времени Алена не называла, но недавно в интервью на радио для Аллы Довлатовой впервые их озвучила.
Обновлено в 04:43
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
«Кальяри» анонсировал продление игрока с помощью скриншота из WhatsApp
Полузащитник итальянского «Кальяри» Лука Чигарини продлит контракт с клубом — его предыдущее соглашение истекало 30 июня.
Обновлено в 06:09
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Футбол
Влашич согласился перейти в «Бешикташ»
Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ».
Обновлено в 03:38
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Обновлено в 05:53
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Невестка Орбакайте отметилась на выступлении Никиты Преснякова
28-летний Никита Пресняков вместе со своей группой выступил в одном из ночных клубов.
Обновлено в 04:30
Футбол
«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо
В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 03:06
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Космос
Из-за изменения климата время летних гроз тоже изменится
Научные специалисты опубликовали результаты исследования, которые показали, что изменения климата могут стать причиной изменения регулярности послеобеденных гроз в некоторых частях мира.
Обновлено 10 июня в 17:29
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово
В городе Кстово Нижегородской области эвакуировали более 400 человек из-за возгорания кровли музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо».
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Спорт
Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга
Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено вчера в 13:12