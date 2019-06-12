В Киеве предложили новый способ закупки российского газаРИА Новости 00:11

с чего всё началось

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Гаджеты Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с $25 Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смарт-динамика — устройства под названиями Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition и Xiao Ai Speaker Play.

Шоу-бизнес У 9-месячной дочери Кудрявцевой появился надувной батут В августе Маше исполнится годик. Вместе с мужем и дочерью Лера Кудрявцева отдыхала в Майами.

Происшествия В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.

Политика 12 июня страна отмечает День России Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Происшествия Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Политика Представитель Зеленского: смешанная система выборов в Раду не оправдала себя На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - по мажоритарным округам.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.

Шоу-бизнес Алена Водонаева, наконец, озвучила причину развода с мужем Причины развода до недавнего времени Алена не называла, но недавно в интервью на радио для Аллы Довлатовой впервые их озвучила.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Футбол «Кальяри» анонсировал продление игрока с помощью скриншота из WhatsApp Полузащитник итальянского «Кальяри» Лука Чигарини продлит контракт с клубом — его предыдущее соглашение истекало 30 июня.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Футбол Влашич согласился перейти в «Бешикташ» Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ».

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.

Шоу-бизнес Невестка Орбакайте отметилась на выступлении Никиты Преснякова 28-летний Никита Пресняков вместе со своей группой выступил в одном из ночных клубов.

Футбол «ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Космос Из-за изменения климата время летних гроз тоже изменится Научные специалисты опубликовали результаты исследования, которые показали, что изменения климата могут стать причиной изменения регулярности послеобеденных гроз в некоторых частях мира.

Авто Где в России продаются самые старые автомобили Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.

Футбол Россия — Кипр 1:0 Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.

Происшествия Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово В городе Кстово Нижегородской области эвакуировали более 400 человек из-за возгорания кровли музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо».

Армия и оружие В ВКС России появятся летчицы-истребители Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.