Политика

В Киеве нашли новый способ закупки российского газаГазета.Ru 04:21

Газ покупается в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. При этом действующие контракты с "Газпромом" на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. И новые переговоры - уже после смены власти в Киеве - до сих пор пробуксовывают.
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с чего всё началось
Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать, — сказал он в эфире «112 Украина
 ».
News.ruвчера в 17:34

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В Киеве нашли новый способ закупки российского газа

Газета.Ru04:21

Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа

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Представитель Зеленского предложил Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию

ТАССвчера в 16:02

В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию

РБКвчера в 23:43

Представитель Зеленского предложил новый способ закупки российского газа

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Киев придумал новый способ закупки газа из РФ

News.ruвчера в 17:34

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

РИА Новости00:11
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
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Политика

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Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
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Во время интервью нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе игрок Андорры стянул капюшон с футболиста, сообщает "Советский спорт".
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Политика

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Происшествия

В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Обновлено в 02:39
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Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено 10 июня в 12:28
Общество

Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым

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Происшествия

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Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Технологии

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Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
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Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с $25

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Мама журналиста Ивана Голунова Светлана заявила, что рада освобождению сына, как и все.
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Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
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Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
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