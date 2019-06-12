Политика
В Киеве нашли новый способ закупки российского газаГазета.Ru 04:21
Газ покупается в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. При этом действующие контракты с "Газпромом" на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. И новые переговоры - уже после смены власти в Киеве - до сих пор пробуксовывают.
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с чего всё началось
Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать, — сказал он в эфире «112 Украина ».News.ruвчера в 17:34
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