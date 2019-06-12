В Киеве нашли новый способ закупки российского газаГазета.Ru 04:21

с чего всё началось

Газ покупается в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. При этом действующие контракты с "Газпромом" на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. И новые переговоры - уже после смены власти в Киеве - до сих пор пробуксовывают.

Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Происшествия Уголовное дело Ивана Голунова прекратили Решение принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления, заявил глава ведомства.

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