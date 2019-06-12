Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газаРИА Новости 00:11
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
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с чего всё началось
Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать, — сказал он в эфире «112 Украина ».News.ruвчера в 17:34
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