Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газаРИА Новости 00:11

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
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с чего всё началось
Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать, — сказал он в эфире «112 Украина
 ».
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