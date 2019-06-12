В Киеве предложили новый способ закупки российского газаРИА Новости 00:11

с чего всё началось

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Политика В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.

Происшествия Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Футбол Мбаппе забил первые 100 голов в карьере раньше, чем Роналду и Месси Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против Андорры (4:0) забил свой 13-й гол за национальную сборную и 100-й – в профессиональной карьере.

Политика Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.

Технологии Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.

Политика Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.

Космос Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Технологии WhatsApp грозит своим пользователям судами Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.

Футбол Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ» Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.

Политика Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.

Авто Kia представила седан Kia Cadenza нового поколения Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.

Футбол Воры ограбили дома Зидана и Иско Дома главного тренера мадрдского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника Иско были ограблены.

Политика Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу "Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.

Политика Путин поздравил россиян с Днём России Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил граждан страны с Днём России.

Происшествия В Германии задержали уроженца Косово по подозрению в финансировании ИГ* Уроженец самопровозглашенной республики Косово задержан в ФРГ по запросу генпрокуратуры, он подозревается в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба ведомства.

Авто «Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.

Общество В Петербурге в День России прозвучит рекордный «Полёт шмеля» День России в Санкт-Петербурге будет отмечен традиционным красочным Фестивалем цветов, парадом духовых оркестров, которые «пойдут на рекорд», и другими праздничными событиями.

Происшествия Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".