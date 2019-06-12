Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газаРИА Новости 00:11

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
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с чего всё началось
Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать, — сказал он в эфире «112 Украина
 ».
News.ruвчера в 17:34

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В Киеве нашли новый способ закупки российского газа

Газета.Ru01:53

Представитель Зеленского предложил Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию

ТАССвчера в 16:02

В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию

РБКвчера в 23:43

На Украине придумали новый способ покупать российский газ

Lenta.ruвчера в 22:09

Представитель Зеленского предложил новый способ закупки российского газа

Известиявчера в 17:40

Киев придумал новый способ закупки газа из РФ

News.ruвчера в 17:34

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

РИА Новости00:11
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

На месте проведения марша в поддержку Голунова заметили автозаки

Фото: Сергей Карпов Фото: Юрий Белят / Дождь О проведении марша в поддержку Голунова сообщили 10 июня.
Обновлено в 03:59
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой.
Обновлено в 03:56
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено 10 июня в 02:44
Общество

Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»

В конце мая в эфире Первого канала был показан спецвыпуск "Голоса", по итогам которого победителями сезона были объявлены все участники финала.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

В Индии предупредили о приближении мощного циклона

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Польше обнаружили возможный тоннель в Янтарную комнату

В польском музее нашли тайный ход, который может оказаться подземным тоннелем к Янтарной комнате.
Обновлено вчера в 10:27
Спорт

Семеня призвала ИААФ бороться с допингом, а не с ней

Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня заявила, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) следует бороться с применением допинга, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Две девочки получили травмы на батуте в Якутске

Обновлено вчера в 09:14
Гаджеты

Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»

Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено 10 июня в 16:43
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Технологии

WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Баскетбол

Пол Джордж перенёс вторую операцию на плече

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж перенёс операцию по поводу небольшого разрыва тканей левого плеча, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 03:23
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Общество

Хабиб Нурмагомедов дал оценку ситуации на границе Чечни и Дагестана

Обновлено вчера в 15:19
Финансы

Трамп раскритиковал деятельность ФРС

Ранее Трамп уже выражал недовольство деятельностью ФРС и обсуждал возможность отставки Пауэлла.
Обновлено вчера в 10:15
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады

11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам, Казань — к «северным»

Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20, рассказал о разделении городов на «северные» и «южные».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Литва передала почти миллион боеприпасов украинской армии

Литва передала Украине бесплатно почти миллион боеприпасов, не используемых литовской армией, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
Обновлено в 02:40
Общество

В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Здоровье

В США у женщины с симптомами рака мозга нашли ленточных червей

Жительнице Америки, симптомы болезни которой указывали на рак головного мозга, диагностировали другую болезнь.
Обновлено в 03:26
Здоровье

Министерство по делам ветеранов США запретило курение на территории своих больниц

Министерство по делам ветеранов США с октября запрещает курение обычных и электронных сигарет на территории подведомственных медицинских учреждений по всей стране.
Обновлено в 03:47
Политика

В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 «на ногах»

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 03:04
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Космос

Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной

Обновлено вчера в 18:01
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без карт

Комиссия за операцию составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
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