В Киеве предложили новый способ закупки российского газаРИА Новости 00:11

с чего всё началось

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Политика В Раде признали телефонный терроризм на территории России «Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Общество Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

Футбол Зане решит вопрос с переходом в «Баварию» после отпуска Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане поделился мненем о возможном продолжении карьеры в «Баварии».

Армия и оружие Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор Деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар совершил новейший фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» 11 июня, сообщила пресс-служба флота.

Политика Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Шоу-бизнес Анна Пескова рассказала, почему решила переехать за город По праздникам актриса с супругом ставят на стол расписанный вручную фарфор, а чаем угощают из антикварного самовара.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Культура Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.

Авто Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.

Политика Филарет на Украине отвергает томос об автокефалии Раньше Филарет был главой Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Шоу-бизнес Адвокат: актрисе Ирине Цывиной угрожали перед смертью Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Политика Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.

Происшествия Семья из трёх человек погибла при пожаре в Свердловской области При пожаре, надышавшись угарным газом, погибли мужчина 1975 года рождения, его супруга 1986 года рождения и их малолетний сын 2015 года рождения.

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля Сирийские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку Израиля и сбили несколько ракет, передает государственное телевидение Сирии.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Общество Росстат назвал самый популярный возраст россиян для вступления в брак Росстат определил самый популярный возраст россиян для вступления в брак, согласно данным за 2018 год.

Общество Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.