с чего всё началось

Украинское ГП «Антонов» потребовало от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать разрабатываемый на базе Ан-124 «Руслан» самолет, отказавшись от упоминания в названии букв «Ан». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

В Киеве потребовали от «Ильюшина» переименовать его модификацию Ан-124

Религия Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).

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Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

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Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

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Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Единоборства Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.

Политика ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

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