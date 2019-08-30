Политика
РБКВ Киеве потребовали от «Ильюшина» переименовать его модификацию Ан-124
Украинское ГП «Антонов» потребовало от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать разрабатываемый на базе Ан-124 «Руслан» самолет, отказавшись от упоминания в названии букв «Ан». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.
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с чего всё началось
Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета российского конструкторского бюро «Ильюшин», созданного на базе Ан-124-100 «Руслан».Ведомости10:29
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Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной
Кремль отмечает определённый прогресс в вопросе обмена заключёнными с Украиной, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
RT на русском 09:43
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости вчера в 07:13
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Политика
Новак сообщил о подготовке переговоров по газу между РФ, ЕС и Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о планировании трехсторонней встречи представителей России, Евросоюза и Украины по вопросу транзита газа.
РЕН ТВ 27 августа в 11:59
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Единоборства
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат 03:19
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Спорт
39-летний Вальверде выиграл 7-й этап «Вуэльты»
Испанец Алехандро Вальверде, выступающий за команду Movistar, стал победителем 7-го этапа веломногодневки «Вуэльта-2019».
Матч ТВ 11:33
Общество
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.
Lenta.ru 11:12
Происшествия
19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне
В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.
Газета.Ru 05:47
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 11:47
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Общество
Из орловского интерната уволили санитарок, оставивших пациента на полу
Три санитарки уволены из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области после истории с пациентом, оставленным на полу во время санобработки помещения, сообщает правительство региона.
РИА Новости 10:01
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Политика
Расчет с браком. Италия получила коалицию «Монтекки и Капулетти»
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik Все самое актуальное и интересное вы найдете на страничке радио Sputnik в Facebook.
Радио Sputnik вчера в 10:19
Происшествия
Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
Интерфакс 11:36
Армия и оружие
В сирийском Идлибе вводится новый режим прекращения огня
В сирийском Идлибе уже в ближайшее время начнёт действовать новый режим прекращения огня.
REGNUM 08:05
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57
Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в московских больницах
В больницах Москвы в сентябре организуют дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!» департамента здравоохранения.
Вечерняя Москва 08:37
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59