Политика
В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряковУтро.ru вчера в 13:15
В Кремле ответили, что конвенция по морскому праву 1982 г. неприменима к провокации в Керченском проливе, напоминает RT. В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков. Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.
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Киев потребовал у Москвы назвать место и время возвращения украинских моряков
Коммерсантъвчера в 15:26
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Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ
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Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
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