В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряковУтро.ru 13:15

В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков. Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.

В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряков

Здоровье Составлен список самых бесполезных советов врачей Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.

Армия и оружие «Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Музыка 12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.

Армия и оружие В Турции ожидают прибытия персонала из России для установки С-400 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос приобретения страной российских зенитных ракетных систем С-400 решён и в ближайшее время ожидается приезд технических экспертов из России.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Энергетика МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.

Кино Шарик загипнотизировал Печкина в новой серии «Простоквашино» В 15-й серии мультсериала «Простоквашино» пёс Шарик проводит научные эксперименты с гипнозом. Лучше всех ему поддался почтальон Печкин.

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Футбол Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20% Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах.

Общество Непогода оставила без света около 5 тысяч жителей Приморья Около 5 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за ухудшения погоды.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Политика На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.

Гаджеты Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.

Здоровье Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Политика Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.

Политика Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.

Общество Ребенок заболел перед путешествием: ехать или нет Вид транспорта Если чадо заболевает или только что переболело, его организм более уязвим.