Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий ТымчукРИА Новости 06:50
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко. Как написал Геращенко в Twitter, Тымчук погиб, получив ранение.
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Примерно около часа назад жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался.
— Антон Геращенко, украинский политикИноСМИ 06:58
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