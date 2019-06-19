На Украине погиб депутат Рады Дмитрий ТымчукРИА Новости 06:50

с чего всё началось

Примерно около часа назад жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко. Как написал Геращенко в Twitter, Тымчук погиб, получив ранение.

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Наука Чубайсу придётся отказаться от своей затеи Через три года после наполнения озера до максимального уровня начнётся понижение температуры воздуха в Австралии.

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Общество СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

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