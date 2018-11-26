Происшествия
В Киеве подожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами
В Киеве подожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерамиРоссийская газетавчера в 22:43
Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в центре Киева. Инцидент произошел в переулке Ярослава Хомова, на расстоянии около километра от посольства РФ. О возгорании пожарные узнали в два часа ночи.
Российская газетавчера в 22:43
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Происшествия
В Иране число пострадавших от землетрясения увеличилось до 550 человек
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Происшествия
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Происшествия
Более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
Более 140 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.
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Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами перевернулся во время шторма на Байкале
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Китае мужчина с отверткой совершил нападение в университете
Вооруженный отверткой мужчина совершил нападение в кампусе Шаньдунского научно-технического университета в городе Циндао восточной китайской провинции Шаньдун, в результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения, говорится в опубликованном в понедельник сообщении местной полиции.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Российские туристы вернулись из китайского Хайнаня в Хабаровск
Российские туристы, которые четыре дня не могли вылететь из аэропорта китайского острова Хайнань, вернулись в Хабаровск, сообщил «РИА Новости» представитель российского аэропорта.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову
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Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В польских магазинах нашли 170 кг кокаина в бананах
В польских магазинах нашли 170 кг кокаина в коробках с бананами из Эквадора, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Эксперты оценили риск попасть в ДТП на такси
В пересчете на пробег смертельные ДТП с участием такси происходят в 4,7 раза реже, чем с личным автомобилем.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Пермском крае ведутся поиски потерявшихся в лесу детей
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Калифорнии локализовали самый крупный пожар в истории штата
Самый разрушительный в истории американского штата Калифорнии пожар Camp полностью локализован, сообщается на сайте Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
На въезде в Уфу восстановили осложненное из-за аварий движение
Движение на въезде в Уфу, затрудненное из-за нескольких аварий, восстановлено, автомобили едут в обычном режиме, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Латвии задержали русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова
Полиция Латвии задержала еще одного русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Три автобуса и семь авто столкнулись в Кузбассе из-за метели
Семь ДТП произошло на одном участке дороги в Беловском районе Кемеровской области: один за другим столкнулись три автобуса и семь автомобилей.
Обновлено вчера в 23:38