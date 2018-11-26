Происшествия

В Киеве подожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами
Российская газета
вчера в 22:43

Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в центре Киева. Инцидент произошел в переулке Ярослава Хомова, на расстоянии около километра от посольства РФ. О возгорании пожарные узнали в два часа ночи.
Российская газетавчера в 22:43

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В Киеве во время митинга сгорел автомобиль с дипломатическими номерами

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Коммерсантъвчера в 21:36

В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами

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СМИ: в центре Киева сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

ТАССвчера в 20:50

В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами

Lenta.ruвчера в 20:47

В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

РИА Новостивчера в 20:31
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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