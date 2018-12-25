с чего всё началось

Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса.

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В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

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