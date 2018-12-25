с чего всё началось

Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

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Политика Политика Санта-Клаус вторгся в российское воздушное пространство Сообщается, что традиционно Санта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсе.

Армия и оружие Армия и оружие В посольстве РФ ответили на слова Терезы Мэй о «российском вторжении» В посольстве подчеркнули, что ни разу не получали никаких претензий насчет нарушений воздушного пространства или территориальных вод Великобритании со стороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу заявил о превосходстве российской армии над всеми армиями мира

Армия и оружие Армия и оружие Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США Саудовская Аравия согласилась выделить вместо США "необходимые деньги" на восстановление Сирии, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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Политика Политика Источник назвал сроки завершения испытаний новой ракеты «Союз»

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил модернизацию «смертоносного» Ми-28 Ми-28 активно применялся ВКС России в ходе гражданской войны в Сирии, и в этот период были выявлены многочисленные проблемы с бортовыми электронными системами и с характеристиками двигателя, отмечает издание.