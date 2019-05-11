В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с РоссиейГазета.Ru 02:36

Ранее министр заявлял о том, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами необходимо и будет даже прибыльно для Киева. В частности, по его словам, это решение может послужить толчком для развития внутренней инфраструктуры.

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

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