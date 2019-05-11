Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с РоссиейГазета.Ru 02:36

Ранее министр заявлял о том, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами необходимо и будет даже прибыльно для Киева. В частности, по его словам, это решение может послужить толчком для развития внутренней инфраструктуры.
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Украина не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Коммерсантъ01:49

На Украине передумали отменять поезда до Москвы

URA.Ruвчера в 19:29

В Киеве заявили о самопрекращающемся железнодорожном сообщении с Россией

РБКвчера в 21:25

На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией

RT на русскомвчера в 20:50

Министр инфраструктуры Украины: железнодорожное сообщение с РФ сходит на нет

Вести.Ruвчера в 20:30

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Газета.Ru02:36

В Киеве рассказали о прекращающемся железнодорожном сообщении с Россией

РИА Новостивчера в 18:29
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество

Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая

Обновлено вчера в 03:26
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 03:05
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца

В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Политика

Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ

Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:53
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве

Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Футбол

Мартынович: «У „Краснодара“ нет права на ошибку»

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от игры с "Енисеем".
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Транспорт

МВД сделает тюнинг автомобилей проще

«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Курской области

Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в Курской области в результате столкновения транспортного средства с деревом.
Обновлено в 01:13
Наука

Uber обвинили в увеличении числа пробок в Сан-Франциско

Одной из идей, которая реализовывалась создателями сервисов Uber, Lyft и других подобных, было как раз уменьшение городского трафика и снижение числа пробок, так как пользователи отказывались от частного транспорта в пользу всегда доступных и относительно дешевых поездок на такси.
Обновлено 09 мая в 08:19
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:33
Армия и оружие

Норвегия и РФ проведут совместные учения по спасению на море

Норвегия и Россия проведут совместные учения по спасению на море в конце нынешнего месяца, 28 и 29 мая.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте нежно поздравила младшего сына с днем рождения

В Instagram Кристина Орбакайте поделилась фото с тортом и Дени, а также нежно поздравила ребенка.
Обновлено в 03:15
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Обновлено в 03:10
Кино

Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:44
Наука

Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых

Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Происшествия

В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ

Обновлено вчера в 14:26
Политика

Трамп прокомментировал ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico прокомментировал недавний ракетный пуск КНДР.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты

В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 16:16
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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