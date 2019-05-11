Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с РоссиейГазета.Ru 02:36
Ранее министр заявлял о том, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами необходимо и будет даже прибыльно для Киева. В частности, по его словам, это решение может послужить толчком для развития внутренней инфраструктуры.
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Общество
Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая
Обновлено вчера в 03:26
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов
В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 03:05
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца
В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:53
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве
Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Футбол
Мартынович: «У „Краснодара“ нет права на ошибку»
Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от игры с "Енисеем".
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Транспорт
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Курской области
Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в Курской области в результате столкновения транспортного средства с деревом.
Обновлено в 01:13
Наука
Uber обвинили в увеличении числа пробок в Сан-Франциско
Одной из идей, которая реализовывалась создателями сервисов Uber, Lyft и других подобных, было как раз уменьшение городского трафика и снижение числа пробок, так как пользователи отказывались от частного транспорта в пользу всегда доступных и относительно дешевых поездок на такси.
Обновлено 09 мая в 08:19
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Армия и оружие
Норвегия и РФ проведут совместные учения по спасению на море
Норвегия и Россия проведут совместные учения по спасению на море в конце нынешнего месяца, 28 и 29 мая.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте нежно поздравила младшего сына с днем рождения
В Instagram Кристина Орбакайте поделилась фото с тортом и Дени, а также нежно поздравила ребенка.
Обновлено в 03:15
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Обновлено в 03:10
Кино
Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:44
Наука
Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых
Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Происшествия
В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Трамп прокомментировал ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп в интервью Politico прокомментировал недавний ракетный пуск КНДР.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты
В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 16:16