Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с РоссиейГазета.Ru 02:36
Ранее министр заявлял о том, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами необходимо и будет даже прибыльно для Киева. В частности, по его словам, это решение может послужить толчком для развития внутренней инфраструктуры.
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Экономика
Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO
После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
Обновлено в 05:33
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Хоккей
Ночная хоккейная лига уменьшила число шайб, забитых Владимиром Путиным
Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча забил 10 шайб из 14. Так сначала сообщили в пресс-службе Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 04:00
Культура
В Москве прощаются с Евгением Крылатовым
Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 04:47
Общество
В России могут появиться новые субсидии на квартплату
Катасонов уверен, что последнее требование является излишними, потому предлагает изменить статью 159 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Обновлено в 02:39
Общество
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Футбол
Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Политика
Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах
В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Медики назвали привычки, которые убивают наши почки
К сожалению, не все люди знают, что своими привычками они наносят непоправимый вред этим важнейшим парным органам.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Семьям 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево выплатили деньги
Врио главы Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что семьи 17 погибших получили денежные выплаты.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Наследницу-самозванку из России приговорили в США к 12 годам тюрьмы
Обновлено вчера в 08:08
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Технологии
Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp с нетерпением ждут обновления сервиса, после которого для них станет доступен темный режим.
Обновлено в 02:35
Политика
Адвокат Вышинского собрал деньги на свой залог через соцсети
Обновлено в 03:29
Политика
Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»
Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45