Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с РоссиейГазета.Ru 02:36

Ранее министр заявлял о том, что прекращение пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами необходимо и будет даже прибыльно для Киева. В частности, по его словам, это решение может послужить толчком для развития внутренней инфраструктуры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Депутат прокомментировал слова Омеляна о сообщении между Украиной и Россией

RT на русском05:05

На Украине передумали отменять поезда до Москвы

URA.Ruвчера в 19:29

Украина не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Коммерсантъ01:49

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Газета.Ru02:36

В Киеве заявили о самопрекращающемся железнодорожном сообщении с Россией

РБКвчера в 21:25

Министр инфраструктуры Украины: железнодорожное сообщение с РФ сходит на нет

Вести.Ruвчера в 20:30

В ГД прокомментировали слова Омеляна о железнодорожном сообщении с Россией

РИА Новости05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Экономика

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO

После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
Обновлено в 05:33
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Россиянка пыталась ввезти в Белоруссию более 100 кг экстази

Обновлено в 04:54
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Хоккей

Ночная хоккейная лига уменьшила число шайб, забитых Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча забил 10 шайб из 14. Так сначала сообщили в пресс-службе Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 04:00
Культура

В Москве прощаются с Евгением Крылатовым

Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 04:47
Общество

В России могут появиться новые субсидии на квартплату

Катасонов уверен, что последнее требование является излишними, потому предлагает изменить статью 159 Жилищного кодекса РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

Обновлено в 02:39
Общество

МВД сделает тюнинг автомобилей проще

Обновлено в 00:40
Происшествия

В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка

10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Футбол

Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком

Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился во французском ресторане с бывшей женой

Обновлено в 05:09
Политика

Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Политика

Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах

В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Медики назвали привычки, которые убивают наши почки

К сожалению, не все люди знают, что своими привычками они наносят непоправимый вред этим важнейшим парным органам.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Семьям 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево выплатили деньги

Врио главы Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что семьи 17 погибших получили денежные выплаты.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Наследницу-самозванку из России приговорили в США к 12 годам тюрьмы

Обновлено вчера в 08:08
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

50-летнюю Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Технологии

Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp с нетерпением ждут обновления сервиса, после которого для них станет доступен темный режим.
Обновлено в 02:35
Политика

Адвокат Вышинского собрал деньги на свой залог через соцсети

Обновлено в 03:29
Политика

Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»

Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное