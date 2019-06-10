РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториямГазета.Ru вчера в 05:05

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям. Об этом сообщает РИА "Новости".

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

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