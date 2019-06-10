Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториямГазета.Ru вчера в 05:05

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года

РИА Новости Крым12:22

МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается суши

Вести.Ru09 июня в 07:56

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Газета.Ruвчера в 05:05

МИД увидел в иске Киева в морской арбитраж попытку доказать права на Крым

РБК09 июня в 09:02

МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции

Комсомольская правда09 июня в 08:07

Россия призвала гаагский арбитраж отклонить претензии Украины по акваториям

РИА Новостивчера в 04:43

МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж

RT на русском09 июня в 07:22
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Происшествия

СК проверит обстоятельства задержания Голунова

Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 11:34
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Экстрасенс Елена Голунова рассказала о свадебном путешествии

Елена Голунова, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» и мать телеведущего Влада Кадони, на своей официальной странице в социальных сетях поделилась подробностями о своем свадебном путешествии.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД

Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика

Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Общество

Кузбассовцы попросили убежища в Канаде

Обновлено 09 июня в 04:34
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции

Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Политика

Павел Климкин: Украина не сможет вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

Климкин прокомментировал информацию о том, что Украина якобы должна вступить в ЕС в 2025 году.
Обновлено в 14:16
Здоровье

Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц

Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован

Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Обновлено в 14:10
Авто

Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Экономика

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова

В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Обновлено в 13:15
Хоккей

Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»

Обновлено в 14:45
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 01:34
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Спорт

Сборная России по волейболу обыграла Южную Корею в Лиге Наций

Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

«Запил, ушел в депрессию»: бывший Ивлеевой тяжело переживал ее успех

Обновлено в 13:46
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