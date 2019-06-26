В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и ШухевичаГазета.Ru вчера в 03:40

Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию.

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича. Решение принял окружной административный суд Киева.

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Происшествия На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

Общество Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Согласно решению о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, налоговая служба решила заблокировать счета Депардье 20 июня.

Политика Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.

Авто Названы города России с самым большим автопарком Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Общество На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.

Армия и оружие Волкер высказался о разведении сил в Донбассе Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер высказал свое мнение о разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.

Экономика Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.

Наука В России разработаны уникальные агрегаты для электромобилей Специалисты российской компании «Электротранспортные технологии», расположенной в московском технопарке «Калибр», создали электродвигатель, отличающийся низким расходом энергии и невысокой ценой.

Экономика В России резко подорожало высшее образование За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Общество В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Происшествия В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери.

Происшествия МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.

Кино В США умер актер из сериала «Альф» Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.

Политика Властям Ингушетии представили нового врио главы республики Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Опубликован список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake Список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake опубликовал портал Autocar.

Футбол Салах помог сборной Египта выйти в плей-офф Кубка Африки На Кубке африканских наций, который проходит в Египте, хозяева турнира провели второй матч группового этапа против команды ДР Конго.

Наука В Крыму обнаружены останки крупнейшей птицы Северного полушария В Крыму обнаружили окаменелости огромный птицы Северного полушария, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.