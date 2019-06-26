Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и ШухевичаГазета.Ru вчера в 03:40
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича. Решение принял окружной административный суд Киева.
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Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию.
— Владимир Вятрович, украинский историкКомсомольская правда 25 июня в 17:29
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