Происшествия
В Киеве около 40 человек штурмовали управление полицииГазета.Ru 13:50
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве около 40 человек, пытавшихся штурмовать управление полиции. "Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", — указали в сообщении столичной полиции в фейсбуке.
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с чего всё началось
По информации, которая приводится на странице пресс-службы киевской полиции в Facebook, молодчики, пришедшие к зданию, были вооружены ножами и огнестрельным оружием.News.ru10:23
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