В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полицииRT на русском 10:32

с чего всё началось

На Украине задержаны около 40 человек, которые попытались устроить штурм управления полиции в Киеве. «Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции

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Хоккей Сборная России проиграла Швеции в матче Шведских хоккейных игр Сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.

Происшествия Суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову Головинский суд Москвы продлил срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, освобожденного по делу об изготовлении взрывчатки и задержанного по делу о хулиганстве.

Авто Новый Renault Duster станет пикапом Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.

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