В Киеве около 40 человек штурмовали управление полицииГазета.Ru вчера в 13:50

с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве около 40 человек, пытавшихся штурмовать управление полиции. "Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", — указали в сообщении столичной полиции в фейсбуке.

В Киеве около 40 человек штурмовали управление полиции

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