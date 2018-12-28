Политика

В Киеве оценили возведенный на границе Украины и Крыма забор
Lenta.ru
06:31

Возведенное заграждение на границе Крыма с Украиной никоим образом не меняет статус полуострова. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
Lenta.ru06:31

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В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму

РИА Новости10:32

В Киеве оценили возведенное на границе Украины и Крыма заграждение

Комсомольская правда10:11

В Киеве оценили возведенный на границе Украины и Крыма забор

Lenta.ru06:31

На Украине отреагировали на заграждения в Крыму

Рамблер08:32

В Киеве отреагировали на появление заграждения на границе РФ и Украины в Крыму

ФАН07:36

В Киеве отреагировали на заграждения в Крыму

Взгляд.ру07:35

На Украине с безразличием отнеслись к появлению заграждения на границе с Крымом

Народные новости09:41
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Происшествия

В Москве напали на рэпера Птаху

Обновлено в 10:46
Общество

В Израиле умер писатель Амос Оз

Один из самых известных израильских писателей Амос Оз скончался в возрасте 79 лет, сообщил официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет

Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.
Обновлено в 06:44
Общество

Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет малоимущим гражданам «развести сады и огороды».
Обновлено в 07:25
Политика

Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

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Энергетика

«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Политика

ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной

Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

Упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» кран полностью убран

Конструкции крана, упавшего на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время выхода корабля из дока, полностью убраны.
Обновлено в 09:17
Политика

Россия и Британия договорились восстановить численность дипломатов

Москва и Лондон договорились постепенно восстанавливать численность дипломатических ведомств в предстоящем году.
Обновлено в 09:13
Политика

Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено в 06:44
Политика

Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции.
Обновлено в 10:32
Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни.
Обновлено в 04:20
Футбол

Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»

Ранее в пятницу свой пост покинул спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Чехии грабитель захватил заложников в банке

Вооружённый грабитель захватил заложников в банке в чешском городе Пршибрам, передаёт 28 декабря «Чешское радио».
Обновлено в 10:42
Политика

В Киеве оценили возведенный на границе Украины и Крыма забор

Чиновник полагает, что таким образом российские власти намерены убедить население Крыма в том, что все вопросы относительно статуса полуострова решены, что граница между Крымом и Украиной обустроена и никаких изменений не будет.
Обновлено в 06:31
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Манбидж

Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Активистка сообщила о задержании дворников в Москве

Продюсер проекта «Московский активист» Варвара Грязнова сообщила РБК, что полиция задержала группу дворников после встречи с главой управы Нагорного района столицы Аркадием Русских.
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Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя

Бизнесмена приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Известий».
Обновлено в 04:21
Экономика

В России ограничили предельную сумму долга по кредитам

В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.
Обновлено в 10:22
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Дерипаска продал девелоперскую компанию «Главстрой»

Девелоперская компания "Главстрой", входившая в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент", сменила акционера, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:56
Общество

Антидопинговая лаборатория открылась в МГУ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев летом 2017 года подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ, а в декабре Госдума приняла закон о создании лаборатории для эффективной борьбы с допингом в спорте.
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Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда

После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».
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Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии.
Обновлено в 08:54
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Американский самолет-разведчик полетал у российских баз в Сирии

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Пашинян и Путин не договорились о цене на газ

Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».
Обновлено в 05:05
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Обновлено в 00:55
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Трамп собрался прекратить финансовую помощь трем странам

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь трем государствам.
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Украина планирует создать противокорабельный комплекс

Украина займется не только разработкой ракет, но и противокорабельного комплекса, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
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Против начальника мордовской колонии возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против исполняющего обязанности начальника мордовской женской исправительной колонии № 14.
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Юрий Николаевич Гримчак
Украинский политик
Украинский политик, народный депутат Украины VI созыва. Член СПУ в 1994-2006 гг. С 2006 года член партии Народная самооборона, в настоящее время член партии Батькивщина.
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