В Киеве объяснили показ ролика с картой Украины без КрымаРБК вчера в 15:42

Министерство информационной политики Украины объяснило появление видеоролика в киевском аэропорту Борисполь с отсутствовавшим на карте Украины Крымом.

В Киеве объяснили показ ролика с картой Украины без Крыма

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