В Киеве объяснили, почему Украина не вступит в Евросоюз и НАТОExpert.ru 00:56

Во-первых, в НАТО нас никто не брал, не берёт и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет.

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В Киеве объяснили, почему Украина не вступит в Евросоюз и НАТО

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