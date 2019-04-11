Политика
В Киеве объяснили, почему Украина не вступит в Евросоюз и НАТОExpert.ru 00:56
Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, сообщил депутат украинской Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne. Он уверен, что у Киева нет шансов для вступления в НАТО, поскольку страна не соответствует стандартам организации.
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Во-первых, в НАТО нас никто не брал, не берёт и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет.
— Вадим Рабинович, украинский политикУкраина.ру 05:15
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