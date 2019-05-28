Политика

В Киеве обвинили Евросоюз в развале экономики УкраиныФАН вчера в 23:55

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил ЕС в развале экономики страны. По его словам, Киев согласился на заведомо проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
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На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Известиявчера в 23:17

Экс-министр Украины обвинил ЕС в развале экономики страны

Национальная служба новостей01:33

Украина обвинила Евросоюз в развале экономики

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Аргументы и Фактывчера в 23:18

Причину гибели украинской экономики увидели в соглашении с Евросоюзом

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Газета.Ruвчера в 22:42

Экс-министр рассказал, как ЕС губит экономику Украины

РИА Новостивчера в 22:18
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
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Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

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Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
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Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
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В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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