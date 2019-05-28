Политика
В Киеве обвинили Евросоюз в развале экономики УкраиныФАН вчера в 23:55
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил ЕС в развале экономики страны. По его словам, Киев согласился на заведомо проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
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Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Религия
РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Политика
Полиция Косова задержала россиянина
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Экономика
Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки
Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Футбол
«Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ
Футбольный клуб "Сахалин" стал победителем зоны "Восток" Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион), но не сыграет в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 07:29
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился
Обновлено в 03:42
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Общество
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Футбол
Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено в 07:45
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Полиция начала проверку после ранения бизнесмена в Москве
Столичные полицейские устанавливают все обстоятельства ранения бизнесмена в Москве.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Пермская гимназия отменяет систему баллов для первоклашек
Пермская гимназия №4, где для девочек завысили проходные баллы для зачисления в первый класс, больше не будет набирать дошкольников по результатам экзаменов.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев столкнулся с кризисом после ухода Нино Нинидзе
Актер признается: после ухода жены он столкнулся с кризисом.
Обновлено в 05:30