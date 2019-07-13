Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатометаBFM.ru 02:14

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала обстрел из гранатомета здания телеканала в Киеве актом запугивания журналистов в преддверии показа в субботу фильма американского режиссера Оливера Стоуна. Накануне телеканал «112 Украина» анонсировал показ фильма «В борьбе за Украину».
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с чего всё началось
Стоит отметить, что сотрудники полиции расценивают инцидент как террористический акт, передает "Российский Диалог" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины
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Российский Диалог02:49

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Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

РБК03:20

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

ТАСС02:42

В Киеве обстреляли из гранатомёта здание телеканала «112 Украина»

RT на русском04:53

Здание телеканала «112. Украина» обстреляли из гранатомета

РИА Новости02:51

В Киеве редакцию канала «112» обстреляли из гранатомета

Вести.Ru02:45

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

Коммерсантъ03:04

В Киеве неизвестный выстрелил по зданию телеканала из гранатомета

Интерфакс02:23
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Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
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В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

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Общество

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41-летняя Оксана Федорова показала фигуру на отдыхе в Сочи

41-летняя «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова показала подтянутую фигуру в купальнике и облегающей черной накидке в своем микроблоге Instagram.
Обновлено в 05:41
Игры

В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache

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Технологии

В работе «Билайна» произошел сбой

По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.
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Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу

Обновлено 11 июля в 02:01
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы

Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
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Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Разин рассказал о состоянии Шатунова

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Происшествия

В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400

Четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой.
Обновлено в 06:10
Космос

Чем отличаются космические туры разных компаний

Обновлено в 07:49
Теннис

В финале Уимблдона сыграют Симона Халеп и Серена Уильямс

Финал Уимблдона в женской части соревнований пройдет в субботу.
Обновлено вчера в 03:59
Спорт

Российские регбистки победили Швецию в квалификации к ОИ-2020

Обновлено в 08:00
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол

Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену

Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50
Кино

Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей

Обновлено в 07:04
Политика

Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского

Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»

Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Космос

Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Футбол

Начо отказался уходить из «Реала»

Защитник «Реала» Начо Фернандес намерен остаться в мадридской команде. 29-летний футболист не хочет покидать стан сливочных.
Обновлено в 04:06
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Путешествия

Российские туристы выбрали наиболее удобное время начала авиаперелётов

ИА «Ореанда-Новости» Интернет-сервис для путешественников Туту.ру провёл опрос более 3 тысяч россиян о времени начала авиаперелётов.
Обновлено в 07:09
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
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