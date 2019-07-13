с чего всё началось

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала обстрел из гранатомета здания телеканала в Киеве актом запугивания журналистов в преддверии показа в субботу фильма американского режиссера Оливера Стоуна. Накануне телеканал «112 Украина» анонсировал показ фильма «В борьбе за Украину».

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Шоу-бизнес 41-летняя Оксана Федорова показала фигуру на отдыхе в Сочи 41-летняя «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова показала подтянутую фигуру в купальнике и облегающей черной накидке в своем микроблоге Instagram.

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.

Происшествия В Ровенской области двое детей погибли при взрыве Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.

Политика Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Футбол Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».

Политика Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».

Политика Андрей Малахов попал в базу «Миротворца» Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Футбол Начо отказался уходить из «Реала» Защитник «Реала» Начо Фернандес намерен остаться в мадридской команде. 29-летний футболист не хочет покидать стан сливочных.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Путешествия Российские туристы выбрали наиболее удобное время начала авиаперелётов ИА «Ореанда-Новости» Интернет-сервис для путешественников Туту.ру провёл опрос более 3 тысяч россиян о времени начала авиаперелётов.