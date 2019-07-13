Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатометаBFM.ru 02:14
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала обстрел из гранатомета здания телеканала в Киеве актом запугивания журналистов в преддверии показа в субботу фильма американского режиссера Оливера Стоуна. Накануне телеканал «112 Украина» анонсировал показ фильма «В борьбе за Украину».
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с чего всё началось
Стоит отметить, что сотрудники полиции расценивают инцидент как террористический акт, передает "Российский Диалог" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.Российский Диалог02:49
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«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
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Общество
Красноярск накрыл дым от лесных пожаров
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Шоу-бизнес
41-летняя Оксана Федорова показала фигуру на отдыхе в Сочи
41-летняя «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова показала подтянутую фигуру в купальнике и облегающей черной накидке в своем микроблоге Instagram.
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Технологии
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Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы
Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Разин рассказал о состоянии Шатунова
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Ровенской области двое детей погибли при взрыве
Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области
Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой.
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Космос
Чем отличаются космические туры разных компаний
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Теннис
В финале Уимблдона сыграют Симона Халеп и Серена Уильямс
Финал Уимблдона в женской части соревнований пройдет в субботу.
Обновлено вчера в 03:59
Спорт
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Обновлено в 08:00
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену
Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50
Кино
Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей
Обновлено в 07:04
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
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Политика
Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»
Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
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Начо отказался уходить из «Реала»
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
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Российские туристы выбрали наиболее удобное время начала авиаперелётов
ИА «Ореанда-Новости» Интернет-сервис для путешественников Туту.ру провёл опрос более 3 тысяч россиян о времени начала авиаперелётов.
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Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16