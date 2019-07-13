Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»Российская газета 04:17
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина". Пострадавших нет, зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывают нападение с показом фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", сообщает портал strana.ua.
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с чего всё началось
Стоит отметить, что сотрудники полиции расценивают инцидент как террористический акт, передает "Российский Диалог" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.Российский Диалог02:49
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Космос
Японский стартап готовится к четвертому запуску ракеты
Обновлено вчера в 14:51
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью
Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
Обновлено в 07:48
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 09:52
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Игры
Dr. Mario World заработала больше 100 тысяч долларов за первые три дня
Dr. Mario World вышла в App Store и Google Play 10 июля 2019 года и за первые три дня заработала больше 100 тысяч долларов на внутриигровых покупках.
Обновлено в 02:42
Общество
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана
Обновлено в 12:32
Общество
Москвичей предупредили об опасном тумане
Обновлено в 11:49
Спорт
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что ему отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения количества недействительных подписей избирателей.
Обновлено в 11:01
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова вновь сменила имидж
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Россиянки набросились на разбившую семью Шейк и Купера Гагу
В начале стало известно, что Шейк рассталась с Купером и покинула его дом вместе с дочерью, а уже через месяц западные СМИ сообщили, что в апартаменты въехала Леди Гага.
Обновлено в 12:31
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Футбол
Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата
Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:37
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
В работе «Билайна» произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено в 10:12