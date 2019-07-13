с чего всё началось

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина". Пострадавших нет, зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывают нападение с показом фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", сообщает портал strana.ua.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Политика Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.

Политика Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.

Здоровье Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.

Игры Dr. Mario World заработала больше 100 тысяч долларов за первые три дня Dr. Mario World вышла в App Store и Google Play 10 июля 2019 года и за первые три дня заработала больше 100 тысяч долларов на внутриигровых покупках.

Общество Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Политика Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2» По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.

Общество Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.

Спорт Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что ему отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения количества недействительных подписей избирателей.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Шоу-бизнес Россиянки набросились на разбившую семью Шейк и Купера Гагу В начале стало известно, что Шейк рассталась с Купером и покинула его дом вместе с дочерью, а уже через месяц западные СМИ сообщили, что в апартаменты въехала Леди Гага.

Экономика Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.

Футбол Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.

Политика Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.

Армия и оружие Рассекречены документы об освобождении Вильнюса Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Общество В работе «Билайна» произошёл сбой Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.