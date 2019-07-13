с чего всё началось

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина". Пострадавших нет, зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывает нападение с показом фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", сообщает портал strana.ua.

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

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Происшествия В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой «По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».

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