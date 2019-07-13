Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»Российская газета 04:17

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина". Пострадавших нет, зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывает нападение с показом фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", сообщает портал strana.ua.
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Стоит отметить, что сотрудники полиции расценивают инцидент как террористический акт, передает "Российский Диалог" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины
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Российский Диалог02:49

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Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

РБК03:20

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

Коммерсантъ03:04

В Киеве неизвестный выстрелил по зданию телеканала из гранатомета

Интерфакс02:23

В Киеве обстреляли из гранатомёта здание телеканала «112 Украина»

RT на русском04:53

Здание телеканала «112. Украина» обстреляли из гранатомета

РИА Новости02:51

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

ТАСС02:42

В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина»

Эхо Москвы04:00
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