с чего всё началось

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина". Пострадавших нет, зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывает нападение с показом фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", сообщает портал strana.ua.

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Рассекреченные архивные документы и другие материалы, касающиеся освобождения Вильнюса от нацистской оккупации 13 июля 1944 года, представлены для ознакомления на сайте Минобороны.

Общество Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.

Технологии В Петербурге представили первый VR-тренажер для дайверов Конструкторы из Екатеринбурга продемонстрировали на петербургском военно-морском салоне тренажер с использованием технологий виртуальной реальности.

Происшествия Журналиста Петра Микова нашли застреленным в Петербурге Накануне вечером в Санкт-Петербурге был найден мертвым оператор петербургского телеканала «78» Петр Миков.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Происшествия Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

Шоу-бизнес Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью» Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.

Происшествия В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Политика Сурков примет участие во встрече в «нормандском формате» в Париже Помощник российского президента Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств и правительств в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина), она пройдет в Париже 12 июля.

Хоккей Войнов может перейти в «Авангард» Бывший защитник СКА и «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов может перейти в «Авангард».

Авто На видео представлена «ТурбоНива» за 2 млн рублей Благодаря турбине и форсункам увеличенной производительности мощность движка выросла до 135 лошадиных сил, а крутящий момент – до 230 Н*м. В итоге до первой «сотни» такая «Нива» стала разгоняться всего за 11 секунд, т. е. на 6 секунд быстрее, чем в стоке.

Здоровье Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

Хоккей Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто» Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".

Гаджеты Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.

Общество Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий Согласно новому документу, с 1 января 2020 года, увеличатся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.

Экономика Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».