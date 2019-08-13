Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде КрымаИзвестия 04:48
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 01:48
Общество
Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Гаджеты
Новые умные часы Huami Amazfit получили экран лучше, чем у Apple Watch
Поначалу многие пользователи даже подумали, что на картинке изображены Apple Watch — настолько похожи эти модели, но топ-менеджер Huami сообщил, что именно так выглядят новые умные часы Amazfit.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции
Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Экономика
Хасис обменял акции сервиса доставки Instamart на долю в венчурном фонде
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис решил выйти из капитала компании — владельца сервиса доставки еды Instamart, сообщил РБК знакомый топ-менеджера.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Общество
В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО
Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
Обновлено в 00:34
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
У стадиона «Лужники» загорелся спорткомплекс
Обновлено в 05:42
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межгендерный бой от Сехудо
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести межгендерный поединок с обладателем титула организации в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях среди мужчин Генри Сехудо.
Обновлено в 05:59
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24