Политика

В Киеве обосновали позицию по водной блокаде КрымаИзвестия 04:48

Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
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На Украине заявили о праве перекрывать поставки воды в Крым

Взгляд.ру04:31

В Киеве объяснили ситуацию со снабжением Крыма водой из Днепра

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В Киеве заявили, что имели право перекрыть канал, снабжающий Крым водой

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Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Газета.Ru05:24

Украина не будет подавать воду в Крым - заявление

Московский Комсомолец02:35
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Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
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Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

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Космос

Новый российский скафандр смогут использовать для высадки на Луну

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Общество

Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем

Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
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Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

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Гаджеты

Новые умные часы Huami Amazfit получили экран лучше, чем у Apple Watch

Поначалу многие пользователи даже подумали, что на картинке изображены Apple Watch — настолько похожи эти модели, но топ-менеджер Huami сообщил, что именно так выглядят новые умные часы Amazfit.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол

«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции

Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Экономика

Хасис обменял акции сервиса доставки Instamart на долю в венчурном фонде

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис решил выйти из капитала компании — владельца сервиса доставки еды Instamart, сообщил РБК знакомый топ-менеджера.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Обновлено в 02:35
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу

Обновлено в 05:14
Общество

В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО

Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
Обновлено в 00:34
Футбол

Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»

Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

У стадиона «Лужники» загорелся спорткомплекс

Обновлено в 05:42
Политика

Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины

Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
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Происшествия

Кредитное рабство для молодой семьи в Петербурге обернулось убийством

Обновлено в 04:06
Происшествия

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

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Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Единоборства

Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межгендерный бой от Сехудо

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести межгендерный поединок с обладателем титула организации в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях среди мужчин Генри Сехудо.
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Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено вчера в 03:46
Политика

Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского

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Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
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Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

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Четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины. Славянским названием во времена Киевской Руси было Славутич, у древних греков носила название Борисфен. Длина Днепра в естественном состоянии составляла 2285 км, теперь, когда во многих местах выпрямили фарватер - 2201 км; в пределах Украины - 1121 км, в пределах Белоруссии - 595 км, в пределах России - 485 км. Площадь бассейна - 504 000 км², из них в пределах Украины - 291 400 км². Средний расход воды в устье - 1670 м³/с. Уклон реки - 0,09 м/км.
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