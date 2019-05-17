В Киеве обеспокоились судьбой украинской ГТС в 2020 годуСлово и Дело 03:25

Российская энергетическая компания «Газпром» до 2020 года может полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС), так как для этого имеются все технические условия. Об этом заявил руководитель государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

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