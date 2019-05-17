Энергетика
В Киеве обеспокоились судьбой украинской ГТС в 2020 годуСлово и Дело 03:25
Российская энергетическая компания «Газпром» до 2020 года может полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС), так как для этого имеются все технические условия. Об этом заявил руководитель государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
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Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение
Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран.
Обновлено в 03:38
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео
Вчера на парковке перед торговым центром в Кудрово очевидцы наблюдали небольшой смерч.
Обновлено в 05:35
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»
На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Политика
Канцлер Австрии уверен, что проект «Северный поток-2» будет реализован
Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил уверенность в том, что проект «Северный поток-2» будет реализован.
Обновлено в 05:50
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика
В Украине за многомиллионные хищения арестовали экс-главу Нацгвардии
В Украине избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца для бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:02
Экономика
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева посетила несвойственное для себя мероприятие
Что именно делала Вера в таком несвойственном для себя месте пока неизвестно.
Обновлено в 05:49
Финансы
Украина погасила еврооблигации на $1 млрд
Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд.
Обновлено в 05:03
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек»
США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.
Обновлено в 05:33
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Авто
Седан BMW M5 выпущен в юбилейной версии
Обычный седан BMW M5 Competition в Германии стоит от 128600 евро, а в России — от 7,9 млн рублей.
Обновлено в 05:37
Футбол
«Челси» может подписать Ковачича и Игуаина, несмотря на запрет ФИФА
"Челси" может подписать контракты с полузащитником Матео Ковачичем и нападающим Гонсало Игуаином на следующий сезон, несмотря на запрет на регистрацию новых игроков, информирует goal.com.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины
Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35