Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения УкраиныРИА Новости вчера в 22:33
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. По его словам, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 00:01, Ашберн
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Кино
Машков назвал условие для возвращения в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью "Парламентской газете" рассказал, что может вернуться в кино, если наладится работа, которой он занимается сейчас.
Обновлено вчера в 19:25
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Московские суды арестовали не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге 27 июля, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15
Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено вчера в 10:28
Кино
Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы
Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
Обновлено вчера в 04:28
Армия и оружие
Иран и РФ проведут совместные военные учения
Обновлено вчера в 14:52
Кино
Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»
Обновлено вчера в 12:10
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Екатеринбурге второклассники устроили стрельбу в магазине игрушек
В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Фанаты Rammstein устроили гонку за лучшие места на концерте
Самые быстрые из поклонников смогли занять лучшие места на танцполе. Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводков
Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за паводков.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено вчера в 19:03
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных
В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено вчера в 08:19
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Вторая волна паводка подтопила 475 домов в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов
Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Американские сенаторы предложили новые санкции против России
Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио уведомили комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей о необходимости внести в проект оборонного бюджета страны положения о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с «вмешательством» в выборы, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Бойцов дивизии СС с почестями перезахоронили на Украине
Обновлено вчера в 17:34
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено вчера в 10:50