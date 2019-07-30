Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения УкраиныРИА Новости вчера в 22:33

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. По его словам, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.
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На Украине оценили последствия «политических экспериментов» для страны

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В Киеве заявили об угрозе развала Украины через три года

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В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

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В Киеве назвали сроки исчезновения Украины

РЕН ТВвчера в 23:28

На Украине назвали сроки уничтожения страны

Московский Комсомолецвчера в 23:17

На Украине рассказали, через сколько лет страна может перестать существовать

Life.ruвчера в 22:59

Названы возможные сроки уничтожения Украины

Газета.Ruвчера в 23:32
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Политика

Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
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Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане

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Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
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Порошенко с семьей покинул Украину

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Общество

Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления

Более 100 детей эвакуированы из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Политика

Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае

Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество

Лесные пожары в Красноярском крае охватили более миллиона гектаров

Обновлено в 00:17
Общество

В России предложили заблокировать BlaBlaCar

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»

Прокуратура Хабаровского края выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика

На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие

В России начато серийное производство истребителей Су-57

Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
Обновлено вчера в 07:54
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В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд

Обновлено вчера в 12:49
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В России возродят расформированные при Горбачеве полки

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Культура

Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей

Выступление участника австралийского шоу Australia's Got Talent Тима Пэча (Tim Patch) под псевдонимом Прикассо (Pricasso) возмутило многих телезрителей, пишет Yahoo Lifestyle.
Обновлено в 01:10
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

В Астрахани госпитализировали десять моряков иранского судна

В Астрахани с борта иранского судна "Тина" госпитализированы десять человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
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Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
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НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay

Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
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Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
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Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова

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В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд

Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
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Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военных

Ранее — 13 июля — миссия НАТО в Афганистане сообщила о гибели еще одного американского военнослужащего, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
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Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий. Бывший глава Социалистической партии Украины, глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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