Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения УкраиныРИА Новости вчера в 22:33
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. По его словам, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления
Более 100 детей эвакуированы из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Прокуратура Хабаровского края выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
В России начато серийное производство истребителей Су-57
Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
В России возродят расформированные при Горбачеве полки
Обновлено вчера в 08:13
Культура
Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей
Выступление участника австралийского шоу Australia's Got Talent Тима Пэча (Tim Patch) под псевдонимом Прикассо (Pricasso) возмутило многих телезрителей, пишет Yahoo Lifestyle.
Обновлено в 01:10
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В Астрахани госпитализировали десять моряков иранского судна
В Астрахани с борта иранского судна "Тина" госпитализированы десять человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:49
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
Ранее — 13 июля — миссия НАТО в Афганистане сообщила о гибели еще одного американского военнослужащего, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18