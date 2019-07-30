Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения УкраиныРИА Новости вчера в 22:33

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. По его словам, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.
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Политолог рассказал, как надо понимать слова о скором распаде Украины

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Политолог: Украины уже нет как государства

News.ru06:02

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

РИА Новостивчера в 22:33
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Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Политика

В пяти регионах пройдет второй тур губернаторских выборов

По прогнозу экспертов, действующие главы Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областей и Алтая могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре, - сообщает РБК.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов

В нескольких федеральных землях прошли обыски в квартирах подозреваемых. Всего предполагаемых неонацистов шестеро.
Обновлено в 06:13
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Политика

«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев

Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Культура

Умер народный художник Валерий Кокурин

Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов

Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Гаджеты

Твердотельные накопители PNY XLR8 CS2311 подходят для недорогих ПК

Обновлено вчера в 07:18
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне приблизился к 10 м и продолжает расти

Уровень воды реки Ия в районе города Тулун, наиболее пострадавшем во время первой волны паводка в Иркутской области, вырос до 9,9 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Общество

В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 07:21
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика

Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе

Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Футбол

Бэйл отказался играть за «Реал»

В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Политика

США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy

По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник подтвердил РБК информацию о том, что заявители, подавшие заявку на митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки на проспекте академика Сахарова.
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева

В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

Обновлено в 01:17
Общество

На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие

Порядка 114 тысяч человек в июне покинули свои дома в Сирии

Порядка 114 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Сирии в июне 2019 года, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).
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54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
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Ученые разработали бионический глаз, возвращающий людям зрение

Обновлено вчера в 17:41
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Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий. Бывший глава Социалистической партии Украины, глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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