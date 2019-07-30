Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения УкраиныРИА Новости вчера в 22:33
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. По его словам, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.
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Политолог рассказал, как надо понимать слова о скором распаде Украины
Национальная служба новостей07:27
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Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В пяти регионах пройдет второй тур губернаторских выборов
По прогнозу экспертов, действующие главы Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областей и Алтая могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре, - сообщает РБК.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов
В нескольких федеральных землях прошли обыски в квартирах подозреваемых. Всего предполагаемых неонацистов шестеро.
Обновлено в 06:13
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Твердотельные накопители PNY XLR8 CS2311 подходят для недорогих ПК
Обновлено вчера в 07:18
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне приблизился к 10 м и продолжает расти
Уровень воды реки Ия в районе города Тулун, наиболее пострадавшем во время первой волны паводка в Иркутской области, вырос до 9,9 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Общество
В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 07:21
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе
Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Футбол
Бэйл отказался играть за «Реал»
В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Политика
США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник подтвердил РБК информацию о том, что заявители, подавшие заявку на митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки на проспекте академика Сахарова.
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Общество
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие
Порядка 114 тысяч человек в июне покинули свои дома в Сирии
Порядка 114 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Сирии в июне 2019 года, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).
Обновлено в 06:27
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Наука
Ученые разработали бионический глаз, возвращающий людям зрение
Обновлено вчера в 17:41