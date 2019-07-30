Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»Газета.Ru 02:59
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Вашингтон
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Футбол
Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»
Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
Обновлено в 03:18
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству
По мнению экспертов, глава Сбербанка Герман Греф не поможет «Яндексу», и переход компании к государственному акционеру является неизбежным.
Обновлено в 03:10
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено 28 июля в 12:55
Происшествия
Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Кино
Таисия Игуменцева начала съемки «Королевы»
Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съемкам молодежной комедии «Королева» режиссера Таисии Игуменцевой.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Президент МТС рассказал о намерении сократить розничную сеть
Президент МТС Алексей Корня рассказал, что компания намерена в среднесрочной перспективе провести оптимизацию и сократить розничную сеть.
Обновлено в 04:15
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Финансы
Рубль начал снижаться к доллару и евро
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:12
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Названы главные признаки профессионального выгорания
В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".
Обновлено в 02:06
Кино
Премьера популярного сериала «Санта-Барбара» состоялась 35 лет назад
Первая серия "Санты-Барбары" вышла на экраны 30 июля 1984 года. Отмечается, что это один из самых длинных сериалов в мире.
Обновлено в 04:14
Общество
В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
Курящим людям, которые пострадали из-за паводка в Амурской области, где действует режим ЧС регионального значения, доставят сигареты, просьбу людей исполнили спонсоры, рассказала журналистам на пресс-конференции во вторник заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.
Обновлено в 02:32
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Политика
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не те политические силы, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Бывший челябинский вице-губернатор после аварии попал в больницу
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае: спасатели усилили группировку сил
В Красноярском крае спасатели усилили группировку сил в связи с лесными пожарами, сообщили 30 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:34
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
В ходе судебного дела о плагиате американскую певицу, композитора и актрису Кэти Перри признали виновной.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Инна Чурикова остается в больнице в тяжелом состоянии
Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе больницы.
Обновлено в 03:36