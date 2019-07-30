Политика

В Киеве определили срок «исчезновения Украины»Газета.Ru 02:59

Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
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Сенатор оценил заявление о последствиях «экспериментов» для Украины

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Life.ruвчера в 22:59

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"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
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Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству

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В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией

Обновлено 28 июля в 12:55
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Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
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Таисия Игуменцева начала съемки «Королевы»

Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съемкам молодежной комедии «Королева» режиссера Таисии Игуменцевой.
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Президент МТС Алексей Корня рассказал, что компания намерена в среднесрочной перспективе провести оптимизацию и сократить розничную сеть.
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Рубль начал снижаться к доллару и евро

Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не те политические силы, которые отказались с ней объединяться.
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В Красноярском крае спасатели усилили группировку сил в связи с лесными пожарами, сообщили 30 июля в пресс-службе МЧС России.
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Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий. Бывший глава Социалистической партии Украины, глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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