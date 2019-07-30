Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения УкраиныРИА Новости вчера в 22:33

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. По его словам, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.
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В Киеве определили срок «исчезновения Украины»

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Life.ruвчера в 22:59

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

РИА Новостивчера в 22:33
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В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

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Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
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Политика

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В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига

В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой

Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.
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Армия и оружие

Россию обвинили в перекрытии четверти Черного моря

Власти России объявили опасной для судоходства более четверти площади Черного моря.
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Политика

В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма

"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
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Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
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Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
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Канделаки заявила, что не намерена потакать мужским капризам

Как сказала звезда, она не готова угадывать мужские желания и, как она выразилась, играть в качели чужого настроения.
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Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
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Пазырыкские женщины оказались путешественницами

Представительницы пазырыкской культуры, жившие в земледельческом поселении, оказались путешественницами.
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В Кузбассе у пациентки удалили раковую опухоль весом в 4 кг

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Происшествия

Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья

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Футбол

Габулов призвал «Спартак» дать Кононову время

Президент «Алании» Владимир Габулов поделился мнением по поводу того, как московский «Спартак» стартовал в новом сезоне Чемпионата России.
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Индия закупила тысячу российских ракет

Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет.
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Киев и Москву сравнили на Украине

Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.
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Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
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Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
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Общество

На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
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Илья Владимирович Кива
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель и государственный служащий. Бывший глава Социалистической партии Украины, глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
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