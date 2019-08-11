с чего всё началось

Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.

В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины

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Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

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Происшествия Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Космос К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

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Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

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Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Общество На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.

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Шоу-бизнес Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.