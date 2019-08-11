Политика

В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики УкраиныИзвестия 00:07

Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
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с чего всё началось
«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — заявил
 он в эфире YouTube-канала PolitWera.
RT на русскомвчера в 23:23

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В Киеве назвали условия для обрушения экономики Украины

URA.Ru00:38

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

РИА Новостивчера в 23:04

При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт

Газета.Ruвчера в 23:26

На Украине оценили «запас экономической прочности» страны

RT на русскомвчера в 23:23

Экономика Украины может рухнуть

Вести.Ru01:05

Эксперт: окончательный переезд заробитчан заграницу убьет украинскую экономику

Новостной фронтвчера в 07:20

Когда заробитчане заберут свои семьи, экономика Украины рухнет, — Федерация работодателей

Rusvesna.suвчера в 04:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:10, Вашингтон
Футбол

Бакаев поделился мнением о новичках «Спартака»

В первом матче за московский «Спартак» голландский новичок команды Гус Тиль отдал две голевые передачи.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Космос

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44

Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Режиссера Васильева освободили из изолятора

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией

Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие

Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.
Обновлено в 00:53
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти

Обновлено вчера в 22:51
Космос

В Китае запустили первую многоразовую ракету

10 августа китайская компания LinkSpace завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.
Обновлено вчера в 18:10
Авто

Mercedes-AMG G63 получил мотор мощностью 769 «лошадок»

«Заряженная» модель AMG G63 нового поколения уже в базе имеет 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который способен выдавать мощность в 585 л.с. Специалистам Wheelsandmore удалось увеличить отдачу агрегата до 769 л.с. за счет установки новых турбокомпрессоров и доработанного программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено вчера в 15:43
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Здоровье

Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья

По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено вчера в 12:27
Здоровье

Американка с редчайшим заболеванием может умереть от поворота головы

Обновлено в 00:42
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Общество

В Росрыболовстве объяснили новые правила любительской рыбалки

Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес

Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс

В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу

Обновлено в 00:41
Общество

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19
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