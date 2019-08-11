Политика
В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики УкраиныИзвестия 00:07
Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
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с чего всё началось
«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — заявил он в эфире YouTube-канала PolitWera.RT на русскомвчера в 23:23
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Эксперт: окончательный переезд заробитчан заграницу убьет украинскую экономику
Новостной фронтвчера в 07:20
Когда заробитчане заберут свои семьи, экономика Украины рухнет, — Федерация работодателей
Rusvesna.suвчера в 04:57
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:10, Вашингтон
Футбол
Бакаев поделился мнением о новичках «Спартака»
В первом матче за московский «Спартак» голландский новичок команды Гус Тиль отдал две голевые передачи.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44
Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Режиссера Васильева освободили из изолятора
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией
Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.
Обновлено в 00:53
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Обновлено вчера в 22:51
Космос
В Китае запустили первую многоразовую ракету
10 августа китайская компания LinkSpace завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Mercedes-AMG G63 получил мотор мощностью 769 «лошадок»
«Заряженная» модель AMG G63 нового поколения уже в базе имеет 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который способен выдавать мощность в 585 л.с. Специалистам Wheelsandmore удалось увеличить отдачу агрегата до 769 л.с. за счет установки новых турбокомпрессоров и доработанного программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Здоровье
Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья
По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс
В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
Обновлено в 00:41
Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19