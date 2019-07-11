Политика

В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с ЗеленскимРИА Новости 00:33

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
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В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским

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