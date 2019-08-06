Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтопливаРИА Новости 07:29
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
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Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Футбол
Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»
Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В ДНР ответили на обвинения в обстреле позиций силовиков
Заявление украинских силовиков якобы об обстреле со стороны ополчения является попыткой списать небоевые потери, а также отвлечь внимание от собственных нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 08:59
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Красноярском крае пропал частный самолет
Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:43
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Обновлено в 08:58
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Политика
Индия решила отменить особый статус Кашмира
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Кличко пошутил над главой офиса Зеленского
Обновлено в 08:33
Политика
Путин посетит «Школу» в «Сириусе»
Президент Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и посетит образовательный центр "Сириус".
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
Глава мониторинговой миссии ООН на Украине впервые посетила ЛНР
«Сегодня состоялся первый визит нового главы (мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине — ред.). Матильда Богнер посещает сегодня с рабочим визитом Луганскую народную республику», — предает слова Кобцевой РИА Новости.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика
Патрушев назвал главную цель выхода США из ДРСМД
Главной целью выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является стремление доминировать в мире.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 08:57
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Общество
Почти все дома-долгострои в Петербурге планируется сдать до конца года
Во вторник, 6 августа, вице-губернатор Николай Линченко рассказал журналистам, что в начале текущего года в Петербурге было 15 проблемных ЖК, в которых всего 29 домов.
Обновлено в 06:23
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Экономика
«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников
Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
Обновлено в 06:49
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Польская полиция сообщила о задержании в Кракове 10 россиян
Полиция Кракова задержала 10 граждан РФ в месте, где, по данным правоохранительных органов, планировалась стычка с польскими футбольными хулиганами.
Обновлено в 05:30
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры помимо названных Коломойским — представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Ленобласти похитили директора детсада
Во Всеволожском районе Ленобласти похитили женщину -директора детского сада, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:00