Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию ЗеленскогоГазета.Ru 06:02
В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая. Депутаты "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" выступили против этой даты.
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Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв.
— Владимир Вятрович, украинский историкREGNUM 06:16
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Вятрович назвал 19 мая «крайне неудачной» датой для инаугурации президента Украины
RT на русскомвчера в 18:33
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