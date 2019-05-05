Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию ЗеленскогоГазета.Ru 06:02

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая. Депутаты "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" выступили против этой даты.
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Владимир Вятрович
Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв.
— Владимир Вятрович, украинский историкREGNUM 06:16

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