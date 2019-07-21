с чего всё началось

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Происшествия В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.

Экономика Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.

Финансы Рынки не находят идеи для роста Рынок получает все больше сигналов о том, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки в США, что приведет к притоку капитала на финансовые рынки.

Футбол ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно По информации ESPN, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перейти в один из китайских клубов на правах свободного агента.

Футбол «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун». Первую игру «красно-белые» проведут на выезде.

Экономика Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Политика Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».

Происшествия Бывший гендиректор Антипинского НПЗ может скрываться за границей Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.

Политика Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Происшествия В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.

Наука Капсула Hyperloop установила новый скоростной рекорд Капсула Hyperloop установила очередной скоростной рекорд, разогнавшись до отметки в 463 километров в час.

Шоу-бизнес Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Политика Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Политика Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Происшествия Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.

Космос Индия запустила к Луне станцию с луноходом Индия запустила к Луне автоматическую миссию "Чандраян-2", сообщает РИА "Новости". На борту "Чандраян-2" находится небольшой луноход.

Политика Путин отменил санкции в отношении Эритреи Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году.

Путешествия Из Екатеринбурга уходит последний европейский авиаперевозчик Ранее из Екатеринбурга ушли такие известные перевозчики, как Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia и Air Moldova.