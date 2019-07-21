Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям ДонбассаRT на русском 01:31
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Читать в источнике
Оценить343
с чего всё началось
Отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" о возможных действиях, Данилюк подтвердил, что одной из мер воздействия, на которую рассчитывает руководство страны, являются национальные санкции.Life.ruвчера в 23:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.
Обновлено в 09:42
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко
Обновлено в 09:21
Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
Обновлено в 08:47
Финансы
Рынки не находят идеи для роста
Рынок получает все больше сигналов о том, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки в США, что приведет к притоку капитала на финансовые рынки.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Футбол
ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно
По информации ESPN, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перейти в один из китайских клубов на правах свободного агента.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы
В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун». Первую игру «красно-белые» проведут на выезде.
Обновлено в 08:19
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 04:19
Политика
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Происшествия
Бывший гендиректор Антипинского НПЗ может скрываться за границей
Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.
Обновлено в 09:05
Политика
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка
В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
Обновлено в 08:53
Наука
Капсула Hyperloop установила новый скоростной рекорд
Капсула Hyperloop установила очередной скоростной рекорд, разогнавшись до отметки в 463 километров в час.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Политика
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса
Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Индия запустила к Луне автоматическую миссию "Чандраян-2", сообщает РИА "Новости". На борту "Чандраян-2" находится небольшой луноход.
Обновлено в 05:32
Космос
Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»
Обновлено в 09:34
Политика
Путин отменил санкции в отношении Эритреи
Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году.
Обновлено в 09:24
Путешествия
Из Екатеринбурга уходит последний европейский авиаперевозчик
Ранее из Екатеринбурга ушли такие известные перевозчики, как Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia и Air Moldova.
Обновлено в 09:14
Космос
На борту МКС пройдет тестирование новой антенны системы ICARUS
Обновлено в 07:49
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44