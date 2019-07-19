с чего всё началось

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Недвижимость Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.

Политика ЦИК Украины признал парламентские выборы состоявшимися Центральная избирательная комиссия Украины признала парламентские выборы состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Политика Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Политика На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".

Общество Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.

Авто УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Политика Развожаев отправил в отставку вице-губернатора Севастополя Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев снял с долности вице-губернатора Илью Пономарева.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах пришла на закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева пришла на мероприятие в белых мини-шортах, оголив стройные ноги. Ее образ дополнила блузка, кардиган и белоснежные кеды.

Происшествия Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым Полиция Польши нашла тело пропавшего пятилетнего мальчика из России. Об этом сообщил представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Происшествия В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.

Политика Зеленский надеется на понимание со стороны Путина Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Наука Заменить мясо: продукты для россиян обогатят панцирями саранчи Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи.

Шоу-бизнес Екатерина Вуличенко окрестила семимесячного сына Сразу после церемонии Екатерина представила семимесячного сына своим поклонникам. До этого она скрывала лицо младшего ребенка от публики.