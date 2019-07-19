Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям ДонбассаRT на русском 01:31
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" о возможных действиях, Данилюк подтвердил, что одной из мер воздействия, на которую рассчитывает руководство страны, являются национальные санкции.Life.ruвчера в 23:53
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Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей
Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
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ЦИК Украины признал парламентские выборы состоявшимися
Центральная избирательная комиссия Украины признала парламентские выборы состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.
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Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
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Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
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На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
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Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
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Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
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Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Обновлено в 02:32
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Политика
Развожаев отправил в отставку вице-губернатора Севастополя
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев снял с долности вице-губернатора Илью Пономарева.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах пришла на закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева пришла на мероприятие в белых мини-шортах, оголив стройные ноги. Ее образ дополнила блузка, кардиган и белоснежные кеды.
Обновлено в 02:52
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Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге
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Происшествия
Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым
Полиция Польши нашла тело пропавшего пятилетнего мальчика из России. Об этом сообщил представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 11:30
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский надеется на понимание со стороны Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:22
Наука
Заменить мясо: продукты для россиян обогатят панцирями саранчи
Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Екатерина Вуличенко окрестила семимесячного сына
Сразу после церемонии Екатерина представила семимесячного сына своим поклонникам. До этого она скрывала лицо младшего ребенка от публики.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
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