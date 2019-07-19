Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям ДонбассаRT на русском 01:31
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" о возможных действиях, Данилюк подтвердил, что одной из мер воздействия, на которую рассчитывает руководство страны, являются национальные санкции.Life.ruвчера в 23:53
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Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
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Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 21:50
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Современный онкологический центр появится в Новокузнецке
В минувшую пятницу, 19 июля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел совещание по созданию в Новокузнецке нового онкологического центра.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Израиль арестовал 19 палестинцев на западном берегу Иордана
Военные Израиля в ходе рейдов в разных районах Западного берега реки Иордан арестовали 19 разыскиваемых палестинцев, сообщила Армия обороны Израиля.
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Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
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Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
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Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
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Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
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М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.
Обновлено вчера в 23:58
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Во время матча «Ювентуса» и «Тоттенхэма», проходившего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов, к скамейке бьянконери прорвался юный болельщик.
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У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
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