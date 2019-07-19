с чего всё началось

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика В Верховную раду проходят пять партий По данным Экзитпола, по результатам выборов, состоявшихся в воскресенье на Украине, в Верховную раду проходят пять партий.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Политика На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".

Гаджеты Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.

Теннис Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кино Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.

Общество Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.

Здоровье Современный онкологический центр появится в Новокузнецке В минувшую пятницу, 19 июля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел совещание по созданию в Новокузнецке нового онкологического центра.

Политика Израиль арестовал 19 палестинцев на западном берегу Иордана Военные Израиля в ходе рейдов в разных районах Западного берега реки Иордан арестовали 19 разыскиваемых палестинцев, сообщила Армия обороны Израиля.

Происшествия На Кубани четыре человека погибли в ДТП Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.

Происшествия Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Футбол Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».

Экономика Интервью: Максим Орешкин М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.

Политика Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.

Гаджеты Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.

Происшествия Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.