Политика
В Киеве начинается инаугурация Зеленского. Онлайн трансляцияИА Новороссия 02:59
В Киеве начинается инаугурация избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского. Ранее судьи Конституционного суда Украины заверили в отсутствии причин для срыва инаугурации Зеленского.
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Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины
Избранный президент Владимир Зеленский принес присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии. Видеотрансляцию церемонии ведет РБК.
Обновлено в 03:28
Наука
Мохнатый шмель покидает Америку. Опылять поля будут дроны
Эпоха гербицидов и пестицидов В начале нулевых в США заметили, что количество медоносных пчел существенно сократилось.
Обновлено в 01:00
Общество
В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой
В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа
Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Экономика
Вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами
Использование плавающих цен связано с ожидаемой полной загрузкой мощностей заводов в 2019 г. и первом полугодии 2020 г. и продолжающимся ростом цен на металл и комплектующие, поясняет один из них.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Тайник немецкого солдата нашли в Ростовской области
Обновлено в 02:06
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика
Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить
На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Кино
Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов
Фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Политика
Судьбу храма в Екатеринбурге решит опрос, а не референдум
Власти Свердловской области и Екатеринбурга после выступлений населения против строительства храма в сквере в центре города приняли решение провести опрос, чтобы выяснить мнение граждан о судьбе и храма, и сквера.
Обновлено в 02:27
Кино
В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп
Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
Обновлено в 03:34
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья
В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу
Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:32
Кино
Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо
Исполнительница роли Дейнерис Таргариен, актриса Эмилия Кларк, попрощалась с сериалом "Игра престолов".
Обновлено в 02:11