В Киеве начинается инаугурация Зеленского. Онлайн трансляцияИА Новороссия 02:59

В Киеве начинается инаугурация избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского. Ранее судьи Конституционного суда Украины заверили в отсутствии причин для срыва инаугурации Зеленского.

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Политика Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Политика Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины Избранный президент Владимир Зеленский принес присягу на Конституции Украины и Пересопницком Евангелии. Видеотрансляцию церемонии ведет РБК.

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Общество В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.

Политика В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.

Происшествия Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.

Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.

Шоу-бизнес Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.

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Политика Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.

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