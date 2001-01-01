Политика

В Киеве начинается инаугурация Зеленского. Онлайн трансляцияИА Новороссия 02:59

В Киеве начинается инаугурация избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского. Ранее судьи Конституционного суда Украины заверили в отсутствии причин для срыва инаугурации Зеленского.
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В Киеве начинается инаугурация Зеленского. Онлайн трансляция

ИА Новороссия02:59
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Юрий Шевчук
Музыкант
Советский и российский рок-музыкант, автор песен, поэт, актёр, художник, продюсер и общественный деятель. Основатель, лидер и единственный бессменный участник группы ДДТ. Создатель и руководитель ТОО «Театр ДДТ». Народный артист Республики Башкортостан.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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