Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полкаМосковский Комсомолец 05:14
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка. Отмечается, что участники шествия движутся от метр от «Арсенальная» к Аллее славы.
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В центре Алькеевского района утром 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк»
Алькеевские вестивчера в 03:43
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В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
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Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» и полиции в Киеве
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С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы
Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.
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Ученые придумали, как сделать четкие снимки черной дыры
Не прошло и месяца, как Национальный научный фонд США показал первую в истории «фотографию» черной дыры, полученную благодаря алгоритму Кэтрин Боуман, а ученые уже готовятся сделать новые снимки, только на этот раз в пять раз четче.
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WSJ рассказал о секретной ракете США
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На саммите лидеров ЕС принята декларация о будущем Европы
Руководители 27 стран ЕС приняли на саммите в Румынии «Декларацию Сибиу», которая включает 10 обязательств по строительству будущего Евросоюза.
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"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
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В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
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«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100
Обновлено в 09:31
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В Латвии поддержали закон о предоставлении гражданства детям неграждан
Документ касается детей, которые родятся после 1 января 2020 года Парламент Латвии (Сейм) одобрил в первом чтении проект закона об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, сообщает LETA.
Обновлено в 11:09