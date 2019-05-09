Политика

В Киеве началось шествие Бессмертного полкаМосковский Комсомолец 05:14

В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка. Отмечается, что участники шествия движутся от метр от «Арсенальная» к Аллее славы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В шествии «Никто не забыт, ничто не забыто» приняли участие около 60 тыс. человек

ТАСС10:13

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» прошла в Махачкале

Зори Табасаранавчера в 12:45

В Киеве началось шествие Бессмертного полка

Московский Комсомолец05:14

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

РИА Новости04:40

Украинцы организовали свой «Бессмертный полк»

News.ru03:58

«Бессмертный полк» прошел по улицам Киева. Участники пренебрегли запретом на георгиевскую ленту

Телеканал 360°06:19

В центре Алькеевского района утром 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк»

Алькеевские вестивчера в 03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Экономика

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Хоккей

Президент IIHF сравнил ЧМ по хоккею с Лигой чемпионов УЕФА

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ждёт неожиданных результатов на стартующем чемпионате мира и считает, что победу в турнире одержит команда, которая продемонстрирует характер и волю к победе.
Обновлено в 10:56
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 01:57
Происшествия

У берегов Реюньона серфер умер из-за нападения акулы

Уточняется, что серфер плавал у берегов коммуны Сен-Лё после полудня. В результате нападения акулы он потерял ногу.
Обновлено в 10:40
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов

Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии

Обновлено в 06:07
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» и полиции в Киеве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео стычки участников акции "Бессмертный полк" с полицией в Киеве.
Обновлено в 08:49
Политика

С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы

Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Обновлено в 06:08
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Обновлено в 10:43
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 15:08
Космос

Ученые придумали, как сделать четкие снимки черной дыры

Не прошло и месяца, как Национальный научный фонд США показал первую в истории «фотографию» черной дыры, полученную благодаря алгоритму Кэтрин Боуман, а ученые уже готовятся сделать новые снимки, только на этот раз в пять раз четче.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие

WSJ рассказал о секретной ракете США

Обновлено в 08:42
Политика

На саммите лидеров ЕС принята декларация о будущем Европы

Руководители 27 стран ЕС приняли на саммите в Румынии «Декларацию Сибиу», которая включает 10 обязательств по строительству будущего Евросоюза.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала о будущем ее с Песковым дочки

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась в интервью проекту "Ледниковый период" о том, какое будущее ждет ее дочь Надю, родившуюся в браке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Sky: суд на полгода лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Обновлено в 10:57
Армия и оружие

В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика

"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы

Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100

Обновлено в 09:31
Политика

В Латвии поддержали закон о предоставлении гражданства детям неграждан

Документ касается детей, которые родятся после 1 января 2020 года Парламент Латвии (Сейм) одобрил в первом чтении проект закона об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, сообщает LETA.
Обновлено в 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное