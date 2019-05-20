Политика
В Киеве началась инаугурация ЗеленскогоВедомости 03:00
В Киеве в 10 утра (время совпадает с московским) началась инаугурация в президенты Владимира Зеленского. По Конституции Украины, она проходит в здании Верховной рады. Зеленский пришел в здание Рады через Мариинский парк.
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Украинцы собираются в центре Киева, где пройдет трансляция инаугурации Зеленского
Народные новости02:54
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Общество
В России расширили перечень специальностей для целевого обучения
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.
Обновлено в 07:59
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Политика
Депутат о протесте в Екатеринбурге: «Предстоит сделать большие выводы»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге осложнилась ситуация возле Театра драмы, в сквере, где планируется построить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева
Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Политика
Глава Минобороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва
Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Общество
Тамбовская область вошла в топ-5 регионов РФ по вводу жилья
Тамбовскую область включили в топ-5 регионов-лидеров по темпам ввода жилья в 2018 году. Исследование проводило агентство «РИА-Рейтинг».
Обновлено в 08:22
Политика
Жена Саакашвили проиграла выборы мэра города Зугдиди
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Европа предложила Зеленскому созвать срочные переговоры с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали предложение провести срочные трехсторонние переговоры Киев – Москва – Брюссель.
Обновлено в 09:59
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено 18 мая в 19:02
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова нового украинского президента Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым: "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует".
Обновлено в 07:20
Культура
Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
Обновлено в 07:30
Технологии
Сотовые операторы готовятся к внедрению виртуальных сим-карт
Скоро в России появятся виртуальные сим-карты eSIM. Они будут изначально встроены в телефон, и вытащить их не получится.
Обновлено в 07:20
Общество
Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления
Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на церемонии инаугурации.
Обновлено в 03:25
Политика
ЦИК Украины: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду
Проведение досрочных выборов в Верховную раду после начала избирательной кампании не может быть прекращено, заявила секретарь ЦИК Украины Наталия Бернацкая.
Обновлено в 09:15
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Юрий Беляев настоял на венчании с Татьяной Абрамовой
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима
Обновлено в 08:11