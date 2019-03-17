Политика

В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновенияРИА Новости 06:34

В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения противников и сторонников кандидата в президенты, передает корреспондент РИА Новости. Так, несколько человек периодически выкрикивали лозунги против Порошенко и держали агитационные плакаты.
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Противники Порошенко пришли на его встречу с избирателями

News.ru05:56

СМИ: в Киеве произошли столкновения во время выступления Порошенко перед избирателями

ТАСС07:21

В Киеве произошли столкновения сторонников и противников Порошенко

Московский Комсомолец07:18

На митинге Порошенко в Киеве произошли столкновения

Газета.Ru13:39

В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения

РИА Новости06:34

В Киеве произошли столкновения между сторонниками и противниками Порошенко

RT на русском08:10

Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве

Говорит Москва06:48
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Футбол

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

Обновлено в 13:58
Футбол

Андрей Аршавин: «На Дзюбе был пенальти»

Даже с углового флажка противоположной части поля было видно, что это пенальти.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

Информация, которую удалось извлечь из самописцев разбившегося Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, указывает на схожесть инцидента в Эфиопии с катастрофой аналогичного самолета, произошедшей в Индонезии несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:24
Политика

В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении

Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:46
Политика

В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу

Сегодня более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит пресс-конференция Вучича.
Обновлено в 07:37
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 10:18
Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Происшествия

При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека

Обновлено в 13:53
Футбол

Семак: «Зенит» не устроит ничья в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится сегодня, 17 марта.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище

Обновлено в 08:05
Происшествия

В Сочи экстренно сел Boeing 737-800 с неисправностью в крыле

В аэропорту Сочи успешно сел летевший из Москвы лайнер, у которого при заходе на посадку выявили проблему с крылом.
Обновлено в 14:05
Экономика

Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Общество

На Урале устранён сбой в работе сотового оператора

Напомним, ближе к вечеру 17 марта пользователи оператора не могли дозвониться со своих телефонов и принять входящие вызовы.
Обновлено в 12:56
Спорт

Гараничев лидирует после третьей стрельбы в масс-старте

Российский биатлонист Евгений Гараничев показывает лучший результат после третьей стрельбы во время масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:35
Спорт

Глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 13:05
Футбол

Глушаков: «Спартаку» надо было выигрывать и не упускать очки

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Обновлено в 14:06
Общество

Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна

«Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания.
Обновлено в 13:24
Хоккей

«Локомотив» победил СКА и сократил отставание в серии

Ярославский "Локомотив" победил петербургский СКА в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 12:30
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Обновлено в 03:20
Футбол

Судья отменил гол «Зенита» из-за фола Ивановича в нападении

«Зенит» имел шанс выйти вперед во втором тайме матча со «Спартаком» (1:1, второй тайм).
Обновлено в 13:45
Футбол

Трансляция матча «Спартак» — «Зенит» восстановлена

Друзья, наши сервера не справились с резким наплывом желающих посмотреть матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Врач Началовой объяснил ее смерть случайностью

Обновлено в 10:45
Политика

В Крыму запустят новые ТЭС в день визита Путина

Обновлено в 08:16
Хоккей

Никитин: за удары в голову игрокам сборной раньше разве что не кастрировали

Года три назад была история, когда игроку сборной России попали в голову, за что нарушителю дали 4-5 матчей дисквалификации и разве что не кастрировали.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Мужчина бросил гранату в полицейских на Украине

В Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в полицейских.
Обновлено в 13:54
Политика

Кудрин предсказал ослабление экономики США

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, после чего экономика страны ослабнет.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Дагестане таксист зарезал пассажира

Таксист в Дагестане в ходе конфликта зарезал пассажира ножом, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 10:46
Спорт

Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне

На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Певицу Юлию Началову экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 08:55
Общество

Американка родила шесть детей за девять минут

В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
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